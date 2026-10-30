Красноярский «Енисей» «Енисей» объявил о возвращении в команду на пост главного тренера Андрея Тихонова.

Андрей Тихонов globallookpress.com

«Это уже не первая глава для наставника в истории с красноярским клубом. Под его руководством в сезоне‑2016/2017 "Енисей" завоевал бронзовые медали Первой лиги. За свою тренерскую карьеру Тихонов также работал со "Спартаком", "Крыльями Советов" и "Краснодаром".

Андрей Валерьевич, с возвращением! Впереди новые вызовы, большие цели и важная работа. Желаем успехов, уверенности и ярких побед вместе с красно‑синими!» — написано в сообщении на сайте клуба.

59‑летний специалист сменит во главе команды Александра Тарханова. После 15 туров «Енисей» с 14 очками идёт на 13‑й строчке в таблице Первой лиги.