«Наполи» с 14 очками поднялся на 7-е место в Серии А, «Монца» (7) — пятнадцатая.

У неаполитанцев забитые мячи на свой счет записали Расмус Хойлунд (10'), Матео Политано (48'), Рафа Марин (62') и Кевин Де Брейне (67'). Гол престижа у хозяев забил Густаво Варела на 43-й минуте.

В параеллельной игре «Наполи» на выезде взял верх над «Монцей» — 4:1.

«Дженоа» с 10 очками поднялась на 13-е место, «Ювентус» (14) — восьмой.

Голами в составе «грифонов» отметились Кингсли Эхизибуэ (12') и Томаззо Бальданзи (28').

Завершились две встречи 9-го тура Серии А.

3.30

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