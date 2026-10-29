Завершились две встречи 9-го тура Серии А.
«Дженоа» на своем поле переиграла «Ювентус» — 2:0.
Голами в составе «грифонов» отметились Кингсли Эхизибуэ (12') и Томаззо Бальданзи (28').
Результат матча
ДженоаГенуя2:0ЮвентусТурин
1:0 Кингсли Эхизибуэ 12' 2:0 Томмазо Бальданци 28'
Дженоа: Юстин Бейло, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Кингсли Эхизибуэ, Мортен Френнруп, Милутин Осмаич (Samuel Wiafe 81'), Микаэль Эллертссон (Марио Митай 41'), Томмазо Бальданци (Жуниор Мессьяс 69'), Витор Оливейра, Alexsandro Amorim de Freitas Filho
Ювентус: Гульельмо Викарио, Андреа Камбьязо (Хуан Кабаль 59'), Пьер Калюлю, Джон Лукуми, Бремер, Федерико Гатти (Ник Вольтемаде 46'), Уэстон Маккенни, Дуглас Луис (Теун Коопмейнерс 77'), Папе Сарр (Жереми Бога 59'), Рандаль Коло Муани, Керим Алайбегович (Эдон Жегрова 46')
Жёлтая карточка: Эдон Жегрова 70' (Ювентус)
«Дженоа» с 10 очками поднялась на 13-е место, «Ювентус» (14) — восьмой.
В параеллельной игре «Наполи» на выезде взял верх над «Монцей» — 4:1.
У неаполитанцев забитые мячи на свой счет записали Расмус Хойлунд (10'), Матео Политано (48'), Рафа Марин (62') и Кевин Де Брейне (67'). Гол престижа у хозяев забил Густаво Варела на 43-й минуте.
«Наполи» с 14 очками поднялся на 7-е место в Серии А, «Монца» (7) — пятнадцатая.