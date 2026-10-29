Французский полузащитник Танги Ндомбеле близок к подписанию предварительного соглашения с казанским «Рубином», об этом сообщает Sport24.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

По информации источника, стороны оформят договоренность уже на следующей неделе. Утверждается, что сам контракт должен вступить в силу в январе 2027 года и будет рассчитан до конца текущего сезона с необязательной опцией продления еще на один сезон. Утверждается, что зарплата 29-летнего футболиста будет в размере 400 тысяч евро.

Ранее Ндомбеле играл за «Амьен», «Лион», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай» и «Ниццу», а также провел 7 встреч в составе сборной Франции.