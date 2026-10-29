Крайний защитник ЦСКА Мохамед Аззи рассказал, как проходит его адаптация в стане армейцев и о том, какие у него сложились отношения с наставником клуба Дмитрием Игдисамовым.

Мохамед Аззи globallookpress.com

«Прежде всего я очень рад быть здесь. В ЦСКА ощущаю себя частью большой семьи. Я пришёл, чтобы помогать команде. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся завоевать трофеи. Мы приложим к этому все усилия.

Это было огромное счастье после моего первого гола в ворота "Ростова"! Особенным этот момент сделала мама: перед игрой мы разговаривали и она сказала: "Ты сегодня забьёшь". Так и получилось. Все партнёры по команде тоже поздравили меня. Надеюсь, впереди у меня ещё много голов за ЦСКА.

Перед матчем против "Зенита" я чувствовал большое давление. Ещё не успел хорошо познакомиться с партнёрами, не был с ними сыгран. Но перед встречей Дмитрий Игоревич поговорил со мной и сказал: "Играй как умеешь, как играешь всегда". В итоге всё сложилось хорошо. Надеюсь, со временем ещё лучше адаптируюсь в команде», — цитирует Аззи официальный сайт ЦСКА.

По ходу этого сезона 24-летний алжирец сменил махачкалинское «Динамо» на ЦСКА и с ходу стал игроком основного состава в армейском клубе.