«Галатасарай» заинтересован в подписании защитника петербургского «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа. Об этом сообщил журналист Бурак Эрен.

Нуралы Алип globallookpress.com

По информации источника, кандидатуру 26-летнего футболиста предложили турецкому клубу. «Галатасарай» уже начал следить за игроком и рассматривает возможность сделать предложение о его переходе в зимнее трансферное окно.

Контракт Алипа с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет два миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алип провёл 12 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.