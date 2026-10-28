«Милан» на своем поле потерпел поражение от «Болоньи» в матче 9-го тура Серии А — 2:4.
Хет-триком у победителей отличился Самюэль Мбангула (8', 62', 86'), еще один мяч в ворота хозяев был забит защитником «россонери» Давиде Бартезаги на 60-й минуте. У «Милана» дубль на свой счет записал Альфаджо Сиссе (14', 27').
Результат матча
МиланМилан2:4БолоньяБолонья
0:1 Самюэль Мбангуля 8' 1:1 Альфаджо Сиссе 14' 2:1 Альфаджо Сиссе 27' 2:2 Самюэль Мбангуля 62' 2:3 Самюэль Мбангуля 86'
Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори (Лука Модрич 46'), Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Первис Эступинан (Sankhoun Diawara 58'), Давиде Бартезаги (Франческо Камарда 63'), Юнус Муса, Ардон Яшари, Омари Хатчинсон (Кристиан Пулишич 58'), Гонсалу Рамуш (Christian Comotto 88'), Альфаджо Сиссе
Болонья: Лукаш Скорупски, Рахим Альхассан (Мартин Витик 59'), Надир Цортеа, Артур Теате (Торбьёрн Хеггем 70'), Николо Казале (Эйвинн Хелланн 79'), Маттео Дармиан (Николо Камбьяги 59'), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Самюэль Мбангуля, Йенс Одгор, Федерико Бернардески (Хуан Миранда 59')
Жёлтые карточки: Томмазо Побега 76' (Болонья), Торбьёрн Хеггем 84' (Болонья)
«Болонья» поднялась на 11-е место в турнирной таблице с 11 очками, «Милан» (18) — пятый.