«Милан» на своем поле потерпел поражение от «Болоньи» в матче 9-го тура Серии А — 2:4.

Хет-триком у победителей отличился Самюэль Мбангула (8', 62', 86'), еще один мяч в ворота хозяев был забит защитником «россонери» Давиде Бартезаги на 60-й минуте. У «Милана» дубль на свой счет записал Альфаджо Сиссе (14', 27').

Результат матча Милан Милан 2:4 Болонья Болонья 0:1 Самюэль Мбангуля 8' 1:1 Альфаджо Сиссе 14' 2:1 Альфаджо Сиссе 27' 2:2 Самюэль Мбангуля 62' 2:3 Самюэль Мбангуля 86' Милан: Мик Меньян, Фикайо Томори ( Лука Модрич 46' ), Кони де Винтер, Страхиня Павлович, Первис Эступинан ( Sankhoun Diawara 58' ), Давиде Бартезаги ( Франческо Камарда 63' ), Юнус Муса, Ардон Яшари, Омари Хатчинсон ( Кристиан Пулишич 58' ), Гонсалу Рамуш ( Christian Comotto 88' ), Альфаджо Сиссе Болонья: Лукаш Скорупски, Рахим Альхассан ( Мартин Витик 59' ), Надир Цортеа, Артур Теате ( Торбьёрн Хеггем 70' ), Николо Казале ( Эйвинн Хелланн 79' ), Маттео Дармиан ( Николо Камбьяги 59' ), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон, Самюэль Мбангуля, Йенс Одгор, Федерико Бернардески ( Хуан Миранда 59' ) Жёлтые карточки: Томмазо Побега 76' (Болонья), Торбьёрн Хеггем 84' (Болонья)

Статистика матча 3 Удары в створ 5 4 Удары мимо 3 66 Владение мячом 34 2 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 10 Фолы 16

«Болонья» поднялась на 11-е место в турнирной таблице с 11 очками, «Милан» (18) — пятый.