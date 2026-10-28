Завершились две встречи 1/16 финала Кубка Германии.
«Фрайбург» дома вырвал победу у «Вольфсбург» — 3:2.
Дублем в составе победителей отметился Кейсуке Гото (75', 90+2'), еще один мяч на счету Игора Матановича (6'). У гостей дважды отличился Кенто Шиогай (8', 43').
Результат матча
Динамо ДрДрезден2:0Шальке-04Гельзенкирхен
1:0 Патрис Чович 53' 2:0 Кристоф Дафернер 88'
В параллельной игре «Штутгарт» на выезде минимально одолел «Падерборн» — 1:0.
Единственный гол в матче забил Дениз Ундав на 90-й минуте встречи.
«Фрайбург» и «Штутгарт» узнают своих сопернико по следующему раунду позднее.