«Фрайбург» и «Штутгарт» узнают своих сопернико по следующему раунду позднее.

Единственный гол в матче забил Дениз Ундав на 90-й минуте встречи.

В параллельной игре «Штутгарт» на выезде минимально одолел «Падерборн» — 1:0.

Дублем в составе победителей отметился Кейсуке Гото (75', 90+2'), еще один мяч на счету Игора Матановича (6'). У гостей дважды отличился Кенто Шиогай (8', 43').

2.10

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