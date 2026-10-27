Форвард бельгийского «Брюгге» Николо Тресольди хочет остаться в своём клубе до конца сезона, несмотря на пристальный интерес к нему со стороны европейских команд.

Николо Тресольди globallookpress.com

Как пишет журналист Экрем Конур. , «Брюгге» оценивает 22-летнего форварда чуть менее чем в 50 миллионов евро, однако расставаться с ним до конца сезона не планирует.

Сейчас интерес к футболисту проявляют «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

В текущем сезоне Тресольди провёл 14 матчей во всех турнирах и отметился 12 забитыми мячами.