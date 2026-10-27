Мадридский «Реал» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера в зимнее трансферное окно, пишет Sky Sport Germany.

Алексис Макаллистер globallookpress.com

По информации источника, главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью просит подписать 27-летнего аргентинца, так как является поклонником его таланта. «Особенный» ценит его объём работы и умение вести единоборства.

Контракт Макаллистера с «Ливерпулем» действует до 2028 года и пока стороны не вступили в переговоры по его продлению.

Макаллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.