Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказал своё мнение по поводу игры россиянина Алексея Батракова за «Галатасарай».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Я просто горд за него, да и в целом за всех наших ребят, кто выступает в Европе. Но что касается Батракова, то я думаю, что к весне он может стать лидером "Галатасарая". Не нужно ждать от него чудес прямо сейчас», — сказал Талалаев «СЭ».

Летом 2026 года за 21‑летнего Батракова турецкий клуб отдал 25 млн евро. Всего в 9 матчах он забил 2 мяча (оба — в Лиге чемпионов) и сделал 2 ассиста.