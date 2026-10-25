Бывший полузащитник «Ювентуса» Артуро Видаль считает, что Антонио Конте стоит назначить на пост главного тренера «бьянконери».

Антонио Конте globallookpress.com

«Антонио — выдающийся тренер, лучший с тактической точки зрения. Неудивительно, что болельщики мечтают о его возвращении. Конте невероятно тщательно изучает матч и соперников, а также объясняет игрокам, что именно нужно делать на поле. Он победитель и передает свой менталитет всей команде. Уверен, Антонио смог бы вернуть "Ювентусу" дух победителей и стремление выигрывать все трофеи», — сказал Видаль La Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне Серии А туринский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в семи матчах. Таблицу возглавляет «Лацио» с 22 очками.