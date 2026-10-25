Экс-защитник «Рубина» Олег Кузьмин впервые провёл тренировку казанской команды в статусе исполняющего обязанности главного тренера, сообщает канал клуба.
Кузьмин сменил на посту наставника испанца Франка Артигу, который покинул «Рубин» в субботу, 24 октября.
Под руководством нового и. о. главного тренера команда готовится сразу к двум важным матчам: к встрече со «Спартаком» в 5‑м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (игра запланирована на среду, 28 октября) и к матчу 13‑го тура РПЛ против «Факела».