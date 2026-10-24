Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике выразил сожаление из-за тяжелой травмы Хвичи Кварацхелии и прокомментировал дальнейшие планы команды по закрытию позиции на фланге атаки.

Луис Энрике globallookpress.com

«Никакая травма не означает, что нужно подписывать новых игроков. В начале сезона я сказал, что мы можем всё выдержать, даже если будут серьёзные травмы. Но мы остаемся открытыми к возможностям. Это вариант, который у нас есть», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Кварацхелия получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 20 октября в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (4:2) и был заменен на 59-й минуте. Футболисту предстоит операция, а восстановление может занять от 6 до 9 месяцев.