Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал домашнюю победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1 в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

Унаи Эмери globallookpress.com

«Это был фантастический день, который мы провели с нашими болельщиками на "Вилла Парк". Мы чувствовали, что это наша крепость, и энергия, которую нам давали фанаты, была просто невероятной. Мы играли, думая, как можем стать лучше, проверили себя в матче с "Манчестер Сити" после серии домашних игр АПЛ без побед. Мы довольны тремя очками, заработанными в матче с "Манчестер Сити". Это одна из лучших команд в Премьер-лиге, в Европе и в мире. Мы хотим быть на этом уровне, встречаться с такими командами, как "Манчестер Сити". Наши футболисты проявили себя достойно: вот такое отношение, вот такой подход, вот такая работа нам и нужна», — приводит слова Эмери официальный сайт «вилланов».

Успех в матче с действующим лидером чемпионата позволил бирмингемскому клубу улучшить свое турнирное положение. «Астон Вилла» набрала 11 очков в восьми проведённых встречах и поднялась на 8-ю строчку в таблице Премьер-лиги.