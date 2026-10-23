Хавбек «Ахмата» Кирилл Щетинин сказал, что одним из факторов его перехода в грозненский клуб стала фигура главного тренера Станислава Черчесова.

Кирилл Щетинин globallookpress.com

«Решение было непростое. Я играл в основе, но мне показалось, что я уже засиделся в команде и мне нужен другой вызов. Я был приятно удивлён, когда такой тренер, как Станислав Саламович Черчесов, позвал меня в "Ахмат", и я принял решение поработать с ним. Решение получилось спонтанным. Разговоров не было, а потом резко, в конце мая — начале июня, появился интерес от "Ахмата", и мне было приятно, что Станислав Саламович был заинтересован во мне», — сказал 24‑летний Щетинин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Полузащитник покинул «Ростов» перед началом этого сезона и перебрался в «Ахмат», который пока идёт на 13‑м месте после 11 туров с 11 очками.