Почётный президент «Баварии» Ули Хенесс сравнил между собой Майкла Олисе и Ламина Ямаля.

Майкл Олисе globallookpress.com

«У Майкла контракт с нами до 30 июня 2029 года. Поэтому мы не думаем об этом прямо сейчас. Мы поговорим с ним о продлении контракта в течение сезона. Если к тому времени он не захочет, мы просто подождём и посмотрим, что произойдёт в 2029 году. Я нисколько не волнуюсь. Мальчик приносит нам много радости.

На мой взгляд, он на верном пути к тому, чтобы стать лучшим игроком в мире. У него невероятная стабильность, и, на мой взгляд, он даже лучше, чем Ламин Ямаль. Он забивает голы, отдаёт голевые передачи, быстр — практически идеальный игрок», — сказал Хенесс в интервью Welt Am Sonntag.

В этом сезоне 24‑летний Олисе сыграл в Бундеслиге 6 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Олисе в 180 млн евро.