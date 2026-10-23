Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Станислав Черчесов globallookpress.com

«В чемпионате нет проходных матчей — и вы видели, как "Зенит" с нами непростую игру провёл. С "Оренбургом" и в том сезоне мы играли тяжело: вдевятером 2:2 в Оренбурге, непростой матч и 1:0 — в Грозном. Конечно, они стали играть немного по-другому. Изменения по сравнению с прошлым сезоном есть и у нас, и у них», — цитирует Черчесова пресс-служба «Ахмата».

Матч между командами состоится сегодня, 23 октября на «Ахмат-Арене» в Грозном. Начало — в 19:30 по Москве.