Сборная Японии не сможет рассчитывать на полузащитника Такефусу Кубо в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Бразилии.

Такефус Кубо globallookpress.com

По информации ESPN, 25-летний хавбек продолжает восстанавливаться после травмы мениска и не успеет вернуться в строй к встрече с бразильцами. В настоящее время футболист занимается по индивидуальной программе и пока не приступил к работе с мячом.

Повреждение Кубо получил в матче заключительного этапа групповой стадии против сборной Нидерландов. Та встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2.