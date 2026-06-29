29 июня в Фоксборо, США, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира между сборными Германии и Парагвая. Начало встречи в 23:30 мск. Узнайте, где и как смотреть игру.

Германия набрала 6 очков в групповой стадии, разгромив Кюрасао 7:1 и выиграв у Кот-д'Ивуара 2:1. В последнем туре Бундестим не смогла справиться с Эквадором и проиграла 1:2.

Парагвай на старте проиграл 1:4 США и уже тогда появились сомнения, что команда пройдет дальше. Чтобы сохранить шансы, нужно было победить Турцию, что парагвайцы и сделали. В третьем туре «гуарани» расписали нулевую с Австралией, но этого было достаточно для прохода в плей-офф со второй строчки.

Германия и Парагвай во второй раз встретятся на чемпионате мира. В 2002 году команды играли в 1/8 финала и пройти дальше удалось именно немецкой сборной.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на исход здесь. Отдельный прогноз редакции на результативность можно почитать тут.

Коэффициенты букмекеров: 1.37 — победа Германии, 9.50 — победа Парагвая, 1.17 и 5.20 — проход команд в следующий раунд плей-офф.

Искусственный интеллект предсказал победу сборной Германии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Германия — Парагвай смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Эквадор — Германия в подробном онлайн-репортаже.