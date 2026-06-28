Бывший российский футболист Сергей Кирьяков оценил игру сборной Португалии на чемпионате мира 2026-го года.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Португалия еще не показала того, что все ждут от них? Пока еще не показали. Такие сборные могут вдруг резко прибавить, особенно когда на кону стоит вылет с чемпионата мира. Футболисты‑то у них классные, никто не может с этим поспорить.

Пока у них не клеится, не идет, с другой стороны, они всегда могут включиться, как это сделали в матче с Узбекистаном. Именно в том матче они решили судьбу выхода в плей‑офф. В первом и третьем матчах они разочаровали. Я уверен, что сборная Португалия еще прибавит и покажет свой уровень. Первый раунд плей‑офф они пройдут», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Сборная Португалии заняла 2-е место в группе К с 5-ю очками в активе. В 1/16 финала ЧМ национальная команда сыграет против сборной Хорватии 3-го июля в 02:00 мск.