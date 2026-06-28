Бывший российский футболист Сергей Кирьяков оценил игру сборной Португалии на чемпионате мира 2026-го года.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

«Португалия еще не показала того, что все ждут от них? Пока еще не показали. Такие сборные могут вдруг резко прибавить, особенно когда на кону стоит вылет с чемпионата мира. Футболисты‑то у них классные, никто не может с этим поспорить.

Пока у них не клеится, не идет, с другой стороны, они всегда могут включиться, как это сделали в матче с Узбекистаном. Именно в том матче они решили судьбу выхода в плей‑офф. В первом и третьем матчах они разочаровали. Я уверен, что сборная Португалия еще прибавит и покажет свой уровень. Первый раунд плей‑офф они пройдут», — сказал Кирьяков «Матч ТВ».

Сборная Португалии заняла 2-е место в группе К с 5-ю очками в активе. В 1/16 финала ЧМ национальная команда сыграет против сборной Хорватии 3-го июля в 02:00 мск.