Российский комментатор Константин Генич высказался о роли нападающего Неймара в сборной Бразилии на чемпионате мира 2026-го года.

«Мне кажется, со всех точек зрения Неймар стягивает на себя огромное внимание болельщиков, прессы. Это момент такого отвлечения, чтобы остальных футболистов не трогать и когда выходит Неймар… Неймар всё-таки для Бразилии легенда, знаковый игрок.

Он (Анчелотти) с ним до чемпионата договорился, что не будет основным, тот принял все условия Анчелотти. Когда будет выходить Неймар, думаю, это сигнал всем остальным футболистам: "У нас на поле Неймар, сейчас мы включимся". Это как Месси выходит — и на поле уже другая Аргентина», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В группе С сборная Бразилии заняла 1-е место с 7-ю очками в активе и пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет против сборной Японии 29-го июня в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.