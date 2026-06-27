В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Сенегала разгромила команду Ирака со счетом 5:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Пап Гейе (дважды) и Илиман Ндиайе.
Отметим, что с 13-й минуты иракцы играли в меньшинстве из-за удаления Ребина Сулаки.
Результат матча
СенегалДакар5:0ИракБагдад
1:0 Абиб Диарра 4' 2:0 Исмаила Сарр 56' 3:0 Пап Гуй 59' 4:0 Пап Гуй 71' 5:0 Илиман Ндиайе 82'
Сенегал: Мори Дио, Абдулайе Сек (Пате Сисс 58'), Мусса Ньякат, Исмаил Якобс, Абиб Диарра (Пап Гуй 57'), Идрисса Гана Гейе, Крепин Дьятта, Ламин Камара (Николас Джексон 57'), Ибраим Мбайе (Илиман Ндиайе 57'), Исмаила Сарр (Ассане Диао 81'), Садио Мане
Ирак: Ахмед Басил (Джалал Хассан 45'), Мерхас Доски, Акам Хашем, Ребин Сулака, Франс Путрос, Ибрахим Баеш, Ахмед Касем (Манаф Юнис Хашим 16'), Амир аль-Аммари, Зидан Икбал (Кевин Якоб 67'), Али Аль-Хамади (Али Юсиф 58'), Али Джасим
Жёлтые карточки: Абдулайе Сек 18', Пап Гуй 81' — Амир аль-Аммари 75', Мерхас Доски 90'
Красная карточка: Ребин Сулака 13' (Ирак)
Благодаря победе Сенегал набрал три очка, финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в плей-офф, Ирак (0) — последний.