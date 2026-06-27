Благодаря победе Сенегал набрал три очка, финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и сохраняет шансы на выход в плей-офф, Ирак (0) — последний.

Отметим, что с 13-й минуты иракцы играли в меньшинстве из-за удаления Ребина Сулаки .

Авторами забитых мячей в этой игре стали Хабиб Диарра, Исмаила Сарр, Пап Гейе (дважды) и Илиман Ндиайе.

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Сенегала разгромила команду Ирака со счетом 5:0.

2.48

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