Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче между сборными Португалии и Колумбии.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Думаю, Колумбия будет играть вторым номером. Конечно, жду, что Португалия проявит себя с сильным соперником. У них очень сильный состав, хочется увидеть от Португалии чемпионскую игру. Все говорят, что у нее есть шансы на титул на этом мундиале, но пока ее игру нельзя оценить однозначно. Насколько я понимаю, победитель группы останется в той же локации. Никто не хочет переезжать, поэтому лучше занять первое место», — цитирует Сенникова « Матч ТВ ».

Матч Португалия — Колумбия состоится этой ночью, 28 июня. Начало — в 02:30 мск.