Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал победу над Новой Зеландией (5:1) в рамках третьего тура группы G на ЧМ-2026.

Руди Гарсия globallookpress.com

«Мы победили и вышли в 1/16 финала. Теперь всё наше внимание будет сосредоточено на том, кто станет нашим следующим соперником.

Сегодня мы обязаны были выигрывать, и нам удалось сделать это именно так, как было необходимо. Это самое главное. Мои футболисты провели именно тот матч, которого я от них ожидал, и я верил, что они способны это сделать. Мы реализовали свои моменты — это единственное отличие от предыдущих матчей.

Турнир для нас только начинается? Нет, он идёт уже три игры. Мы начали спокойно, но сейчас чувствуем, что способны прибавить. При этом нам необходимо сохранять спокойствие. Да, мы заняли первое место в группе, но пока ещё ничего не добились», — сказал наставник бельгийцев на послематчевой пресс-конференции.

Победа позволила бельгийцам занять первое место в своём квартете с 5 очками и выйти в плей‑офф. Также из группы отобрался Египет (5), а Новая Зеландия (1) покидает турнир.