Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа стал рекордсменом национальной команды по количеству матчей на чемпионатах мира.

Тибо Куртуа globallookpress.com

Историческое достижение 34-летний голкипер установил 27 июня в игре 3-го тура группового этапа против Новой Зеландии, которая завершилась победой бельгийцев со счетом 5:1. Этот матч стал для Куртуа 18-м на мировых первенствах. По данному показателю он обошёл прежнего рекордсмена Энцо Шифо, выступавшего за сборную с 1984 по 1998 годы.

Куртуа защищает цвета национальной команды с 2011 года. За это время он успел сыграть на четырёх мундиалях: в 2014, 2018, 2022 и 2026 годах. Разгромив новозеландцев, сборная Бельгии набрала 5 очков, заняла первое место в группе G и вышла в 1/16 финала ЧМ-2026, где ее соперник станет известен позже.