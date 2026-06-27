Нападающий сборной Испании Алекс Баэна прокомментировал победу своей команды над Уругваем в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Алекс Баэна globallookpress.com

«Знали, что это будет сложный матч. Они бились за выживание, а мы — за лидерство. Мы не показали свою лучшую игру, но боролись очень хорошо. Это футбол. Их понимаем, они считали себя выбывшими из турнира. Они играли упорно, но без злобы. Это был прекрасный матч», — цитирует Баэну DAZN.

Испания вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H, набрав семь очков, соперник команды по 1/16 финала пока неизвестен.