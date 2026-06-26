Сборная Турции одержала победу над командой США (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Турция — США globallookpress.com

Американцы открыли счет уже на 3-й минуте. Берхальтер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Остон Трасти спокойно обработал мяч и мощно пробил в ближний — Чакыр не дотянулся.

На 10-й минуте Йылмаз на скорости дошёл до штрафной США и сделал пас, Арда Гюлер по центру вывалился на ворота и послал мяч мимо Тёрнера.

На 31-й минуте турки повели. Гюлер сделал пас в штрафную, Эльмалы дошёл до лицевой и прострелил в центр, а Оркун Кёкчю подставил ногу и переправил мяч в дальний угол ворот.

Счет вновь сравнялся на 49-й минуте. Маккензи из аута вбросил мяч в штрафную, Себастьян Берхалтер подкараулил отскок и мощно пробил в нижний угол.

А на 8-й добавленной минуте турки провели атаку правым флангом, прошла подача на дальнюю штангу, Узун обработал мяч и пробил — защитник выбил с линии, а Каан Айхван добил с двух метров.

Результат матча Турция Анкара 3:2 США Вашингтон 0:1 Остон Трасти 3' 1:1 Арда Гюлер 10' 2:1 Baris Alper Yilmaz 31' 2:2 Себастьян Берхалтер 49' 3:2 Кан Айхан 90+8' Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Челик ( Чаглар Сёюнджю 84' ), Озан Кабак, Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы, Салих Озкан, Оркун Кёкчю ( Кан Айхан 88' ), Арда Гюлер, Огуз Айдын ( Ирфан Кавечи 90' ), Кенан Йылдыз ( Джан Узун 84' ), Baris Alper Yilmaz ( Мерт Мюльдюр 90' ) США: Мэтт Тёрнер, Остон Трасти, Марк Маккензи, Майлз Робинсон, Джозеф Скалли ( Алекс Сендехас 77' ), Бренден Ааронсон ( Алекс Фримен 77' ), Джованни Рейна ( Серджино Дест 76' ), Себастьян Берхалтер, Уэстон Маккенни ( Малик Тилльман 86' ), Тимоти Уэа ( Кристиан Пулишич 58' ), Рикардо Пепи Жёлтая карточка: Себастьян Берхалтер 19' (США)

Статистика матча 2 Удары в створ 7 3 Удары мимо 6 47 Владение мячом 53 2 Угловые удары 9 2 Офсайды 5 13 Фолы 13

После этого матча сборная США набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе D. В 1/16 финала американцы 2 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е место в своей группе. Турки, набрав три очка на ЧМ-2026, покидают турнир.