Сборная Турции одержала победу над командой США (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Американцы открыли счет уже на 3-й минуте. Берхальтер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Остон Трасти спокойно обработал мяч и мощно пробил в ближний — Чакыр не дотянулся.
На 10-й минуте Йылмаз на скорости дошёл до штрафной США и сделал пас, Арда Гюлер по центру вывалился на ворота и послал мяч мимо Тёрнера.
На 31-й минуте турки повели. Гюлер сделал пас в штрафную, Эльмалы дошёл до лицевой и прострелил в центр, а Оркун Кёкчю подставил ногу и переправил мяч в дальний угол ворот.
Счет вновь сравнялся на 49-й минуте. Маккензи из аута вбросил мяч в штрафную, Себастьян Берхалтер подкараулил отскок и мощно пробил в нижний угол.
А на 8-й добавленной минуте турки провели атаку правым флангом, прошла подача на дальнюю штангу, Узун обработал мяч и пробил — защитник выбил с линии, а Каан Айхван добил с двух метров.
Результат матча
После этого матча сборная США набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе D. В 1/16 финала американцы 2 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е место в своей группе. Турки, набрав три очка на ЧМ-2026, покидают турнир.