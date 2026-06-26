Сборная Турции одержала победу над командой США (3:2) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Турция — США
Турция — США globallookpress.com

Американцы открыли счет уже на 3-й минуте. Берхальтер с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Остон Трасти спокойно обработал мяч и мощно пробил в ближний — Чакыр не дотянулся.

На 10-й минуте Йылмаз на скорости дошёл до штрафной США и сделал пас, Арда Гюлер по центру вывалился на ворота и послал мяч мимо Тёрнера.

На 31-й минуте турки повели. Гюлер сделал пас в штрафную, Эльмалы дошёл до лицевой и прострелил в центр, а Оркун Кёкчю подставил ногу и переправил мяч в дальний угол ворот.

Счет вновь сравнялся на 49-й минуте. Маккензи из аута вбросил мяч в штрафную, Себастьян Берхалтер подкараулил отскок и мощно пробил в нижний угол.

А на 8-й добавленной минуте турки провели атаку правым флангом, прошла подача на дальнюю штангу, Узун обработал мяч и пробил — защитник выбил с линии, а Каан Айхван добил с двух метров.

Результат матча

ТурцияАнкараТурция3:2СШАСШАВашингтон
0:1 Остон Трасти 3' 1:1 Арда Гюлер 10' 2:1 Baris Alper Yilmaz 31' 2:2 Себастьян Берхалтер 49' 3:2 Кан Айхан 90+8'
Турция:  Угурджан Чакыр,  Зеки Челик (Чаглар Сёюнджю 84'),  Озан Кабак,  Абдюлькерим Бардакджи,  Эрен Эврен Эльмалы,  Салих Озкан,  Оркун Кёкчю (Кан Айхан 88'),  Арда Гюлер,  Огуз Айдын (Ирфан Кавечи 90'),  Кенан Йылдыз (Джан Узун 84'),  Baris Alper Yilmaz (Мерт Мюльдюр 90')
США:  Мэтт Тёрнер,  Остон Трасти,  Марк Маккензи,  Майлз Робинсон,  Джозеф Скалли (Алекс Сендехас 77'),  Бренден Ааронсон (Алекс Фримен 77'),  Джованни Рейна (Серджино Дест 76'),  Себастьян Берхалтер,  Уэстон Маккенни (Малик Тилльман 86'),  Тимоти Уэа (Кристиан Пулишич 58'),  Рикардо Пепи
Жёлтая карточка:  Себастьян Берхалтер 19' (США)

После этого матча сборная США набрала 6 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе D. В 1/16 финала американцы 2 июля сыграют с одной из команд, занявших 3-е место в своей группе. Турки, набрав три очка на ЧМ-2026, покидают турнир.