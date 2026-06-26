Матч 3-го тура чемпионата мира между сборными Сенегала и Ирака состоится 26 июня в 22:00 мск. В небольшом анонсе расскажем, где смотреть игру.
Сборная Сенегала надеется зацепиться за плей-офф. Сегодня ее устроит только победа, причем с крупным счетом. Но даже в таком случае это не гарантирует команде выход из группы.
Тем не менее в матчах с Францией и Норвегией «Львы Теранги» не выглядели безнадежно и за два тура забили 3 гола. Учитывая, что Ирак пропустил за два тура 7 мячей, сенегальцы имеют неплохие шансы добиться желаемого в предстоящем поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предсказали тотал поединка в этом прогнозе. Также они рассказали, стоит ли ждать победу Сенегала в этом матче.
- Букмекеры дают 1.25 на победу Сенегала, 12.0 на победу Ирака и 6.70 на ничью.
- ИИ предсказал разгромную победу Сенегала со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Сенегал — Ирак смотрите на LiveCup.Run.