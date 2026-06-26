Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды от Турции в заключительном туре группового этапа ЧМ-2026.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Несмотря на неудачный результат, американский специалист не стал драматизировать ситуацию, подчеркнув, что главная задача была выполнена — команда заняла первое место в группе и вышла в плей-офф.

«Почему-то никто не поздравил нас с тем, что мы заняли первое место в группе. Это была наша цель, и мы её достигли. Поражение от Турции никак не повлияет на нашу уверенность. Сейчас мы стали гораздо сильнее, чем были раньше. Если честно, многие вопросы после матча кажутся мне немного странными», — заявил Почеттино Mundo Deportivo.

Сборная США уступила Турции со счётом 2:3, однако сохранила лидерство в своей группе и пробилась в плей-офф чемпионата мира — 2026 с первого места.