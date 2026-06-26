Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман оценил игру команды в матче ЧМ-2026 с Тунисом. Оранжевые победили 3:1.

Рональд Куман globallookpress.com

В 1/16 финала команда сразится со сборной Марокко.

«Я счастлив — мы хотели занять первое место в группе. При этом я удивлен тем, как легко мы расслабились в матче. Думаю, это было связано с тем, что мы очень быстро повели 2:0. Это может стать проблемой в игре против более сильного соперника. Впереди нас ждет сборная Марокко, которая является атакующей командой», — цитирует Кумана сайт ФИФА.