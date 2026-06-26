Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выступил с критикой в адрес игры национальной команды в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Туниса (3:1).

Рональд Куман globallookpress.com

«Цель состоит в том, чтобы играть хорошо, а такие моменты небрежности с мячом недопустимы. Когда играешь против более сильных команд… Мы видели это в матчах против Японии и даже Швеции: это может дорого тебе обойтись.

Мы ожидали хорошего начала, и мы его получили; мы очень быстро повели 2:0. После этого мы продолжали играть хорошо, но были моменты, когда соперник становился опасным в контратаках. До и после перерыва мы были не в лучшей форме. Если бы мы играли в чуть более высоком темпе, то стало бы ясно, что беспокоиться было не о чем», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Нидерландов пробилась в 1/16 финала ЧМ-2026, где сыграет против сборной Марокко 30-го июня в 04:00 мск.