Сборная Туниса потерпела поражение от команды Нидерландов (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Тунис — Нидерланды
Тунис — Нидерланды globallookpress.com

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Думфрис забежал по правому флангу и прострелил в штрафную Туниса. Эллиес Скири неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Спустя 4 минуты голландцы удвоили преимущество. Рейндерс выполнил подачу со штрафного, ван Дейк выиграл верховое единоборство и сделал скидку на Брайана Бробби, который в касание вколотил мяч в угол ворот.

На 54-й минуте африканцы отыграли один мяч. Межбри с углового выполнил подачу в центр штрафной, Хазем Мастури выиграл борьбу у Рейндерса и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На 62-й минуте Рейндерс с углового навесил на ближний угол вратарской, ван Хекке выиграл позицию и головой подрезал мяч в дальний угол ворот Туниса.

Результат матча

ТунисТунисТунис1:3НидерландыНидерландыАмстердам
0:1 Брайан Бробби 7' 1:1 Хазем Мастури 54' 1:2 Ян Паул ван Хекке 62'
Тунис:  Аймен Дамен,  Янн Валери,  Монтассар Тальби,  Мохамед Амин Бен Хамида (Элиас Ашури 68'),  Эйе Скири,  Анис Бен Слимане (Мортада Бен Уаннес 68'),  Исмаэль Гарби (Фирас Шауат 75'),  Рани Хедира (Хадж Махмуд 67'),  Ханнибал Межбри,  Хазем Мастури (Себастьян Тунекти 90'),  Али Абди
Нидерланды:  Барт Вербрюгген,  Натан Аке,  Вирджил ван Дейк,  Ян Паул ван Хекке,  Дензел Дюмфрис,  Тейьяни Рейндерс (Теун Коопмейнерс 72'),  Френки де Йонг (Крисенсио Саммервилл 72'),  Райан Гравенберх,  Коди Матес Гакпо (Ноа Ланг 84'),  Брайан Бробби (Мемфис Депай 77'),  Дониелл Мален (Джастин Клюйверт 72')

После этого матча сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе F. В 1/16 финала голландцы 30 июня сыграют с командой Марокко.

Сборная Туниса покидает турнир с 0 очков, при 2 забитых голах и 12 пропущенных.