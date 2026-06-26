Сборная Туниса потерпела поражение от команды Нидерландов (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Думфрис забежал по правому флангу и прострелил в штрафную Туниса. Эллиес Скири неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.
Спустя 4 минуты голландцы удвоили преимущество. Рейндерс выполнил подачу со штрафного, ван Дейк выиграл верховое единоборство и сделал скидку на Брайана Бробби, который в касание вколотил мяч в угол ворот.
На 54-й минуте африканцы отыграли один мяч. Межбри с углового выполнил подачу в центр штрафной, Хазем Мастури выиграл борьбу у Рейндерса и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
На 62-й минуте Рейндерс с углового навесил на ближний угол вратарской, ван Хекке выиграл позицию и головой подрезал мяч в дальний угол ворот Туниса.
Результат матча
После этого матча сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе F. В 1/16 финала голландцы 30 июня сыграют с командой Марокко.
Сборная Туниса покидает турнир с 0 очков, при 2 забитых голах и 12 пропущенных.