Сборная Туниса потерпела поражение от команды Нидерландов (1:3) в матче 3-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Тунис — Нидерланды globallookpress.com

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Думфрис забежал по правому флангу и прострелил в штрафную Туниса. Эллиес Скири неудачно подставил ногу и срезал мяч в свои ворота.

Спустя 4 минуты голландцы удвоили преимущество. Рейндерс выполнил подачу со штрафного, ван Дейк выиграл верховое единоборство и сделал скидку на Брайана Бробби, который в касание вколотил мяч в угол ворот.

На 54-й минуте африканцы отыграли один мяч. Межбри с углового выполнил подачу в центр штрафной, Хазем Мастури выиграл борьбу у Рейндерса и головой переправил мяч в дальний угол ворот.

На 62-й минуте Рейндерс с углового навесил на ближний угол вратарской, ван Хекке выиграл позицию и головой подрезал мяч в дальний угол ворот Туниса.

Результат матча Тунис Тунис 1:3 Нидерланды Амстердам 0:1 Брайан Бробби 7' 1:1 Хазем Мастури 54' 1:2 Ян Паул ван Хекке 62' Тунис: Аймен Дамен, Янн Валери, Монтассар Тальби, Мохамед Амин Бен Хамида ( Элиас Ашури 68' ), Эйе Скири, Анис Бен Слимане ( Мортада Бен Уаннес 68' ), Исмаэль Гарби ( Фирас Шауат 75' ), Рани Хедира ( Хадж Махмуд 67' ), Ханнибал Межбри, Хазем Мастури ( Себастьян Тунекти 90' ), Али Абди Нидерланды: Барт Вербрюгген, Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Ян Паул ван Хекке, Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс ( Теун Коопмейнерс 72' ), Френки де Йонг ( Крисенсио Саммервилл 72' ), Райан Гравенберх, Коди Матес Гакпо ( Ноа Ланг 84' ), Брайан Бробби ( Мемфис Депай 77' ), Дониелл Мален ( Джастин Клюйверт 72' )

Статистика матча 4 Удары в створ 7 5 Удары мимо 8 28 Владение мячом 72 3 Угловые удары 6 2 Офсайды 1 11 Фолы 10

После этого матча сборная Нидерландов набрала 7 очков и вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе F. В 1/16 финала голландцы 30 июня сыграют с командой Марокко.

Сборная Туниса покидает турнир с 0 очков, при 2 забитых голах и 12 пропущенных.