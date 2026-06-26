Только что завершились все матчи в группе I на чемпионате мира 2026-го года.

Усман Дембеле оформил хет-трик в ворота сборной Норвегии globallookpress.com

По итогам трех туров группового этапа ЧМ-2026 сборная Франции заняла первое место, набрав максимальные 9 очков. Национальная команда обыграла Сенегал (3:1), Ирак (3:0), а также одержала победу над Норвегией (4:1). Французская сборная напрямую пробилась в 1/16 финала мундиаля.

Сборная Норвегии также примет участие в плей-офф ЧМ-2026, заняв 2-е место в группе I с 6-ю баллами в копилке. На групповой стадии норвежцы также разгромили Ирак (4:1) и одолели Сенегал (3:2).

Национальная команда Сенегала расположилась на 3-й строчке с 3 очками в копилке, обыграв сборную Ирака со счетом 5:0. На данный момент африканская сборная на 5-м месте в рейтинге национальных команд, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Ирака заняла последнюю 4-ю строчку в группе I, не набрав ни одного балла. Национальная команда завершила свое выступление на турнире, забив один гол за 3 встречи при 12-и пропущенных.

Помимо сборных Франции и Норвегии, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали национальные команды Мексики, ЮАР (обе сборные — группа А), Швейцария, Канада (группа В), Бразилия, Марокко (группа С), США, Австралия (группа D), Германия, Кот-д'Ивуар (группа Е), Нидерланды, Япония (группа F), Аргентина (группа J) и Колумбия (группа К).