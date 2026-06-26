Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о предстоящем матче против Уругвая на ЧМ-2026.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

«Последний матч не подталкивает к изменениям в составе. Я очень доволен отношением игроков и тем, как все работают на команду. Но есть футболисты, которые отлично проявляют себя на тренировках. Я доверяю всем и знаю: кто бы ни вышел на поле, он сыграет хорошо.

Нам нужно снова показать свою лучшую версию, потому что соперники становятся все сильнее и будут требовать от нас все больше. Мы должны продолжать прогрессировать, чтобы идти дальше и, надеюсь, добраться до финала 19 июля.

У Уругвая много игроков мирового уровня. Большинство выступает в Европе или в других сильных чемпионатах — мексиканском, бразильском, аргентинском. Нас ждет соперник, которому необходимо побеждать, и это потребует от нас очень многого.

Мы думаем только о победе, ни о чем другом. Чтобы дойти до финала чемпионата мира, нужно играть с лучшими командами и справляться со всеми трудностями. Нас интересует только победа и дальнейший прогресс», — цитирует де ла Фуэнте Королевская футбольная федерация Испании.

Поединок между Испанией и Уругваем состоится сегодня ночью, 27 июня. Старт запланирован на 03:00 мск.