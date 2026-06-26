Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо поделился ожиданиями от предстоящего матча с Португалией на ЧМ-2026, отдельно отметив значимость Криштиану Роналду для соперника.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам аргентинского специалиста, колумбийская команда понимает, насколько опасен опытный форвард, однако сосредотачиваться исключительно на его нейтрализации нельзя.

«Роналду — футболист высочайшего уровня и один из лучших бомбардиров мирового футбола. Наша задача — не позволить ему получать свободу в опасных зонах у наших ворот. Но Португалия сильна не только благодаря Роналду. В составе этой команды хватает игроков самого высокого класса практически на каждой позиции, поэтому нам предстоит противостоять очень сильному сопернику в целом», — заявил Лоренсо.

Матч между сборными Колумбии и Португалии состоится 28 июня, начало встречи — в 02:30 мск.