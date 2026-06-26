Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренсо поделился ожиданиями от предстоящего матча с Португалией на ЧМ-2026, отдельно отметив значимость Криштиану Роналду для соперника.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду globallookpress.com

По словам аргентинского специалиста, колумбийская команда понимает, насколько опасен опытный форвард, однако сосредотачиваться исключительно на его нейтрализации нельзя.

«Роналду — футболист высочайшего уровня и один из лучших бомбардиров мирового футбола. Наша задача — не позволить ему получать свободу в опасных зонах у наших ворот. Но Португалия сильна не только благодаря Роналду. В составе этой команды хватает игроков самого высокого класса практически на каждой позиции, поэтому нам предстоит противостоять очень сильному сопернику в целом», — заявил Лоренсо.

Матч между сборными Колумбии и Португалии состоится 28 июня, начало встречи — в 02:30 мск.