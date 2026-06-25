Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор повторил историческое достижение легендарных соотечественников Роналдо и Ривалдо, отличившись в каждом матче групповой стадии чемпионата мира 2026 года.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Очередной забитый мяч нападающего помог бразильцам разгромить Шотландию со счетом 3:0 в финальном туре группового раунда. Как отмечает статистический портал Opta Sports, Винисиус стал первым бразильским игроком со времён ЧМ-2002, сумевшим поразить ворота соперников во всех трёх стартовых играх мундиаля.

Напомним, что мировое первенство сейчас проходит на стадионах США, Канады и Мексики и продлится до 19 июля, а титул действующих обладателей кубка защищает сборная Аргентины.