Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин официально сменил клубную прописку и перешел в «Ахмат».

Кирилл Щетинин globallookpress.com

О подписании контракта с 24-летним российским футболистом пресс-служба грозненского клуба объявила в своих социальных сетях. В минувшем сезоне хавбек являлся одним из ключевых игроков донской команды, отыграв 36 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Напомним, Щетинин выступал в Ростове-на-Дону с лета 2021 года — сначала на правах аренды, а затем подписал полноценное соглашение. Суммарно в футболке «Ростова» полузащитник провел 161 встречу, записав на свой счет 11 голов и 21 ассист.