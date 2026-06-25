Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение своей команды от Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026. Британцы не смогли оказать серьезного сопротивления «селесао» и уступили со счетом 0:3.

Стиве Кларк globallookpress.com

По словам наставника, шотландцы сами позволили сопернику навязать привычный стиль игры и воспользоваться своими моментами.

«Мы сами усложнили свою задачу, позволив Бразилии играть в свой футбол и забивать голы. Мы расстроены результатом», — приводит слова Кларка пресс-служба ФИФА.

Несмотря на поражение, сборная Шотландии завершила групповой этап с тремя набранными очками и пока сохраняет шансы на выход в плей-офф. Теперь британцам остается ждать итоговых раскладов среди команд, занявших третьи места в своих группах.