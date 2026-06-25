Лондонский «Арсенал» официально выкупил права на защитника национальной команды Эквадора Пьеро Инкапье, который выступал за английский клуб на правах аренды с сентября 2025 года.

Пьеро Инкапье globallookpress.com

Руководство «канониров» приняло решение активировать опцию полноценного трансфера 24-летнего футболиста, изначально зафиксированную в арендном соглашении с немецким «Байером». По информации авторитетного портала Transfermarkt, сумма сделки составила 52 миллиона евро.

В триумфальном для «Арсенала» сезоне-2025/26 эквадорский оборонец закрепился в основном составе, отыграв 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч, две результативные передачи и помог лондонцам завоевать титул чемпионов Англии.