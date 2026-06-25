Только что завершились все матчи в группе E на чемпионате мира 2026-го года.

Сборная Германии по футболу globallookpress.com

После трех туров на групповой стадии сборная Германии заняла 1-е место с 6-ю очками в активе. Подопечные Юлиана Нагельсмана в первых двух турах одержали победы над Кюрасао (7:1) и Кот-д'Ивуаром (2:1), но уступила в заключительной встрече Эквадору (1:2). Немцы напрямую пробились в 1/16 финала ЧМ-2026.

Сборная Кот-д'Ивуара также сыграет в плей-офф мундиаля, заняв 2-е место в квартете с 6-ю очками. Команда Эмерса Фаэ проиграла занявшей первую строчку Германии (1:2), но обыграла команды Эквадора (1:0) и Кюрасао (2:0).

Эквадор с 4-мя очками заняла третью строчку в турнирной таблице, идя по восходящей — от минимального поражения в матче против ивуарийцев до волевой победы над сборной Германии, а между ними затерялась нулевая ничья с Кюрасао.

Сборная Кюрасао замкнула таблицу подгруппы и завершила турнир с одним баллом в активе, запомнившись не только разгромом от Германии, но и героической игрой вратаря Элоя Рома в игре против Эквадора.

Помимо сборных Германии и Кот-д'Ивуара, участие в плей-офф ЧМ-2026 также гарантировали сборные Мексики, ЮАР (группа А), Швейцарии, Канады (группа В), Бразилии, Марокко (группа C), США (группа D), Франции, Норвегии (обе сборные — в группе I), Аргентины (группа J) и Колумбии (группа K).

Следите за самыми актуальными новостями чемпионата мира 2026-го года по этой ссылке. Календарь и турнирные расклады ЧМ-2026 — прямо тут.