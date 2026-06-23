Геннадий Голубин, агент Арсена Захаряна, прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику испанского «Реала Сосьедад».

Арсен Захарян globallookpress.com

По словам представителя футболиста, на данный момент никаких контактов со стороны краснодарского клуба не было.

«Никакой информации по Арсену у меня нет. На сегодняшний день "Краснодар" не связывался ни со мной, ни с клубом», — цитирует агента «Чемпионат».

Ранее в прессе появились сообщения, что руководство «Краснодара» рассматривает Захаряна в качестве одного из кандидатов на замену Эдуарду Сперцяну, если лидер команды покинет клуб в летнее трансферное окно.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.