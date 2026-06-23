Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн поделился эмоциями после победы над Сенегалом в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Скандинавская команда добилась непростой победы со счетом 3:2, а сам Холанн стал главным героем встречи, оформив дубль и внеся решающий вклад в успех своей сборной. Благодаря этому результату норвежцы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

«Это был потрясающий вечер. Я очень горжусь нашей командой. Мы провели еще один отличный матч и показали свой характер. Мне всегда нравится выступать за сборную Норвегии, я получаю от этого огромное удовольствие. Чемпионат мира — это особенный турнир, и играть здесь просто замечательно», — приводит слова Холанна пресс-служба ФИФА.

На текущем чемпионате мира 25-летний нападающий находится в великолепной форме. В двух матчах группового этапа он уже забил четыре мяча и является одним из лидеров бомбардирской гонки турнира.

В заключительном туре группы I сборная Норвегии встретится с Францией.