В полночь 23 июня в группе I чемпионата мира состоится матч между сборной Франции и сборной Ирака. Расскажем, где можно посмотреть игру и как это сделать.

После победы над Сенегалом, сборная Франции имеет 3 очка. Сопернику удалось продержаться больше половины встречи, прежде чем «Ле Бле» открыли счет.

В этом туре коллектив Дидье Дешама имеет все шансы на то, чтобы оформить выход в плей-офф. Ирак в первом туре беззубо сыграл против Норвегии. Игра завершилась для него крупным поражением 1:4. Тем самым номинальные гости подтвердили свой статус аутсайдера группы.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают два прогноза на выбор. За 2.28 можно почитать здесь. За 1.86 доступен здесь.

Котировки букмекеров: 1.10 — победа Франции, 11.0 — ничья, 30.0 — победа Ирака.

По прогнозу ИИ, матч выиграет сборная Франции со счетом 6:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Ирак смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Ирак в подробном онлайн-репортаже.