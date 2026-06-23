Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф.
Иорданцы сумели открыть счет на 36-й минуте встречи. Аль-Рашдан получил мяч в штрафной площади и точным ударом направил его в правый угол ворот, выведя свою команду вперед.
После перерыва алжирцы заметно прибавили в активности и сумели переломить ход матча. На 69-й минуте Абделькахар Бенбуали восстановил равновесие, замкнув подачу с углового, которую выполнил Рияд Марез.
Победный мяч был забит на 82-й минуте. Амин Гуири избежал положения вне игры и первым оказался на добивании после заблокированного удара Рами Бенсебаини.
Алжир набрал три очка и сравнялся с Австрией по количеству баллов. При этом австрийцы располагаются выше в турнирной таблице группы K благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидером квартета остается Аргентина, которая уже обеспечила себе место в плей-офф.
В заключительном туре группового этапа Алжир и Австрия в очном противостоянии определят обладателя второй путевки в стадию плей-офф. Иордания, не набравшая ни одного очка, сыграет против Аргентины.