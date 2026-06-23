Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф.

Сборная Алжира
Сборная Алжира globallookpress.com

Иорданцы сумели открыть счет на 36-й минуте встречи. Аль-Рашдан получил мяч в штрафной площади и точным ударом направил его в правый угол ворот, выведя свою команду вперед.

После перерыва алжирцы заметно прибавили в активности и сумели переломить ход матча. На 69-й минуте Абделькахар Бенбуали восстановил равновесие, замкнув подачу с углового, которую выполнил Рияд Марез.

Победный мяч был забит на 82-й минуте. Амин Гуири избежал положения вне игры и первым оказался на добивании после заблокированного удара Рами Бенсебаини.

Алжир набрал три очка и сравнялся с Австрией по количеству баллов. При этом австрийцы располагаются выше в турнирной таблице группы K благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидером квартета остается Аргентина, которая уже обеспечила себе место в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа Алжир и Австрия в очном противостоянии определят обладателя второй путевки в стадию плей-офф. Иордания, не набравшая ни одного очка, сыграет против Аргентины.

Результат матча

ИорданияАмманИордания1:2АлжирАлжирАлжир
1:0 Низар Аль-Рашдан 36' 1:1 Надир Бенбуали 69' 1:2 Амин Гуири 82'
Иордания:  Язид Абу Лайла,  Абдалла Насиб,  Йазан Або Альараб,  Хусам Абу Дагаб (Saleem Obaid 90'),  Ихсан Хаддад,  Моханнад Абу Таха (Мохаммад Али Хасан Абу Хашиш 85'),  Низар Аль-Рашдан,  Нур Аль-Равабдех,  Али Олуан,  Муса Аль-Тамари (Ali Ahmad Azaizeh 84'),  Mahmoud Al Mardi (Абдалла Аль-Фахури 76')
Алжир:  Лука Зидан,  Райан Айт Нури (Жауэн Аджам 85'),  Рами Бенсебаини,  Айсса Манди,  Рафик Белгали,  Рамиз Зерруки (Надир Бенбуали 45'),  Хишем Будауи (Набиль Бенталеб 45'),  Амин Гуири (Зинеддин Белаид 86'),  Фарес Шаиби,  Ибрахим Маца,  Рияд Марез (Анис Хадж-Мусса 76')
Жёлтые карточки:  Хусам Абу Дагаб 64'  —  Рамиз Зерруки 44'