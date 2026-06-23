Сборная Алжира одержала волевую победу над Иорданией со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 и сохранила хорошие шансы на выход в плей-офф.

Сборная Алжира globallookpress.com

Иорданцы сумели открыть счет на 36-й минуте встречи. Аль-Рашдан получил мяч в штрафной площади и точным ударом направил его в правый угол ворот, выведя свою команду вперед.

После перерыва алжирцы заметно прибавили в активности и сумели переломить ход матча. На 69-й минуте Абделькахар Бенбуали восстановил равновесие, замкнув подачу с углового, которую выполнил Рияд Марез.

Победный мяч был забит на 82-й минуте. Амин Гуири избежал положения вне игры и первым оказался на добивании после заблокированного удара Рами Бенсебаини.

Алжир набрал три очка и сравнялся с Австрией по количеству баллов. При этом австрийцы располагаются выше в турнирной таблице группы K благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Лидером квартета остается Аргентина, которая уже обеспечила себе место в плей-офф.

В заключительном туре группового этапа Алжир и Австрия в очном противостоянии определят обладателя второй путевки в стадию плей-офф. Иордания, не набравшая ни одного очка, сыграет против Аргентины.

Результат матча Иордания Амман 1:2 Алжир Алжир 1:0 Низар Аль-Рашдан 36' 1:1 Надир Бенбуали 69' 1:2 Амин Гуири 82' Иордания: Язид Абу Лайла, Абдалла Насиб, Йазан Або Альараб, Хусам Абу Дагаб ( Saleem Obaid 90' ), Ихсан Хаддад, Моханнад Абу Таха ( Мохаммад Али Хасан Абу Хашиш 85' ), Низар Аль-Рашдан, Нур Аль-Равабдех, Али Олуан, Муса Аль-Тамари ( Ali Ahmad Azaizeh 84' ), Mahmoud Al Mardi ( Абдалла Аль-Фахури 76' ) Алжир: Лука Зидан, Райан Айт Нури ( Жауэн Аджам 85' ), Рами Бенсебаини, Айсса Манди, Рафик Белгали, Рамиз Зерруки ( Надир Бенбуали 45' ), Хишем Будауи ( Набиль Бенталеб 45' ), Амин Гуири ( Зинеддин Белаид 86' ), Фарес Шаиби, Ибрахим Маца, Рияд Марез ( Анис Хадж-Мусса 76' ) Жёлтые карточки: Хусам Абу Дагаб 64' — Рамиз Зерруки 44'