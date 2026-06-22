Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Кабо-Верде (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Уругвай — Кабо-Верде
Уругвай — Кабо-Верде globallookpress.com

Счет в матче 21-й минуте открыли кабовердийцы, заработавшие опасный стандарт. Араухо и Виньяс оказались плохой «стенкой» — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини пробил низом со штрафного аккурат между ними, а Муслера запоздал с реакцией на этот удар с дистанции и не дотянулся до мяча. Этот мяч стал первым голом Кабо-Верде на чемпионатах мира.

Уругвайцы отыгрались на 44-й минуте. Пошёл навес с левого фланга к границе вратарской, Кабрал, пытаясь выбить мяч, в борьбе отправил его в штангу собственных ворот. Мяч отскочил от неё в центр вратарской, где Максимилиано Араухо выпрыгнул из-за спины Лопеса и головой пробил в сетку.

В добавленное к первому тайму время сборная Уругвая вышла вперед. Угарте от центра поля исполнил высокий навес к левой штанге. Араухо оттуда головой переправил мяч к центральной линии вратарской, где Агустин Каноббио опередил защитника и так же головой отправил мяч в сетку.

На 61-й минуте счет вновь сравнялся. Оливера принял мяч после вброса из аута и отдал очень неудачный поперечный пас к центру. Муслера выскочил из штрафной, пытаясь добраться до этого мяча, но не успел — и свежий Элио Варела после перехвата спокойно пробил по пустым воротам.

Результат матча

УругвайМонтевидеоУругвай2:2Кабо-ВердеКабо-ВердеПрая
0:1 Кевин Пина 21' 1:1 Максимилиано Араухо 44' 2:1 Агустин Каноббио 45+6' 2:2 Элио Варела 61'
Уругвай:  Фернандо Муслера,  Гильермо Варела,  Себастьян Касерес,  Матиас Оливера,  Хуан Санабрия,  Мануэль Угарте (Дарвин Нуньес 70'),  Агустин Каноббио,  Родриго Бентанкур,  Федерико Вальверде,  Максимилиано Араухо (Брайан Родригес 81'),  Федерико Виньяс (Николас де ла Крус 70')
Кабо-Верде:  Жозимар Диаш Возинья,  Сидни Кабрал,  Диней Боржеш,  Роберто Лопес,  Стивен Морейра,  Гарри Родригес (Нуну Да Кошта 58'),  Гамиру Монтейру (Эйр Семедо Монтейро 80'),  Телму Арканжу,  Кевин Пина (Ларос Дуарте 71'),  Гилсон Тавареш (Элио Варела 58'),  Райан Мендеш
Жёлтые карточки:  Родриго Бентанкур 20',  Матиас Оливера 58'  —  Сидни Кабрал 5',  Диней Боржеш 90+3'

После этого матча команды Уругвая и Кабо-Верде набрали по 2 очка и занимают 2-е и 3-е места соответственно в группе Нб которую возглавляет сборная Испании (4 очка). У Саудовской Аравии 1 балл в активе и последнее место.

В 3-м туре сборная Уругвая сыграет с Испанией, а команда Кабо-Верде — с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут 27 июня.