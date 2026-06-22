Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Кабо-Верде (2:2) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Счет в матче 21-й минуте открыли кабовердийцы, заработавшие опасный стандарт. Араухо и Виньяс оказались плохой «стенкой» — полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини пробил низом со штрафного аккурат между ними, а Муслера запоздал с реакцией на этот удар с дистанции и не дотянулся до мяча. Этот мяч стал первым голом Кабо-Верде на чемпионатах мира.

Уругвайцы отыгрались на 44-й минуте. Пошёл навес с левого фланга к границе вратарской, Кабрал, пытаясь выбить мяч, в борьбе отправил его в штангу собственных ворот. Мяч отскочил от неё в центр вратарской, где Максимилиано Араухо выпрыгнул из-за спины Лопеса и головой пробил в сетку.

В добавленное к первому тайму время сборная Уругвая вышла вперед. Угарте от центра поля исполнил высокий навес к левой штанге. Араухо оттуда головой переправил мяч к центральной линии вратарской, где Агустин Каноббио опередил защитника и так же головой отправил мяч в сетку.

На 61-й минуте счет вновь сравнялся. Оливера принял мяч после вброса из аута и отдал очень неудачный поперечный пас к центру. Муслера выскочил из штрафной, пытаясь добраться до этого мяча, но не успел — и свежий Элио Варела после перехвата спокойно пробил по пустым воротам.

Результат матча Уругвай Монтевидео 2:2 Кабо-Верде Прая 0:1 Кевин Пина 21' 1:1 Максимилиано Араухо 44' 2:1 Агустин Каноббио 45+6' 2:2 Элио Варела 61' Уругвай: Фернандо Муслера, Гильермо Варела, Себастьян Касерес, Матиас Оливера, Хуан Санабрия, Мануэль Угарте ( Дарвин Нуньес 70' ), Агустин Каноббио, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Максимилиано Араухо ( Брайан Родригес 81' ), Федерико Виньяс ( Николас де ла Крус 70' ) Кабо-Верде: Жозимар Диаш Возинья, Сидни Кабрал, Диней Боржеш, Роберто Лопес, Стивен Морейра, Гарри Родригес ( Нуну Да Кошта 58' ), Гамиру Монтейру ( Эйр Семедо Монтейро 80' ), Телму Арканжу, Кевин Пина ( Ларос Дуарте 71' ), Гилсон Тавареш ( Элио Варела 58' ), Райан Мендеш Жёлтые карточки: Родриго Бентанкур 20', Матиас Оливера 58' — Сидни Кабрал 5', Диней Боржеш 90+3'

Статистика матча 2 Удары в створ 4 8 Удары мимо 4 65 Владение мячом 35 11 Угловые удары 4 3 Офсайды 0 11 Фолы 4

После этого матча команды Уругвая и Кабо-Верде набрали по 2 очка и занимают 2-е и 3-е места соответственно в группе Нб которую возглавляет сборная Испании (4 очка). У Саудовской Аравии 1 балл в активе и последнее место.

В 3-м туре сборная Уругвая сыграет с Испанией, а команда Кабо-Верде — с Саудовской Аравией. Оба матча пройдут 27 июня.