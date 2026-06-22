Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о поражении от Аргентины в матче ЧМ-2026.

Ральф Рангник globallookpress.com

«Мы могли бы добиться большего, но в целом наше выступление было именно таким, как мы и планировали, — смелым и мужественным. Мне бы хотелось видеть чуть больше смелости в одной-двух ситуациях и, возможно, пару ударов издали, которые были бы возможны, особенно в первом тайме. То, как мы пропустили второй гол, когда случилась эта контратака, было очень досадно. Но в целом мы показали хорошую игру», — заявил Рангник в эфире Magenta TV.

Аргентина набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2026. У австрийцев осталось 3 балла и вторая строчка.

В последнем туре аргентинцы сыграют против Иордании, а австрийцы — против Алжира.