Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал травму защитника Нико Шлоттербека, из-за которой футболист не выступит больше на ЧМ-2026.

Нико Шлоттербек globallookpress.com

«Нам будет очень не хватать Шлотти на поле как выдающегося защитника, особенно его великолепной игры. Вчера мы все пытались подбодрить его. К счастью, он очень позитивный парень, который уже смотрит в будущее. Несмотря на его отсутствие, у нас по-прежнему очень хорошая защита с Джонатаном Тахом, Антонио Рюдигером, Вальдемаром Антоном и Маликом Тьяу», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба «бундестим».

Шлоттербек провёл на ЧМ‑2026 два матча. Он получил травму во второй игре с Кот‑д’Ивуаром (2:1) и был заменён по ходу встречи на Антонио Рюдигера. Также на его счету забитый мяч в ворота Кюрасао (7:1).

В третьем туре группового этапа Германия, которая уже обеспечила себе выход в плей‑офф, сыграет с Эквадором.