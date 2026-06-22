Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Австрией (2:0) в матче ЧМ-2026.

Лионель Месси globallookpress.com

«Прежде всего, я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжёлой, упорной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее.

На этом чемпионате мира все матчи проходят в равной, напряжённой борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнёрами по команде», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины.

Аргентина набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Команда досрочно пробилась в плей-офф ЧМ-2026. У австрийцев осталось 3 балла и вторая строчка.

В последнем туре аргентинцы сыграют против Иордании, а австрийцы — против Алжира.