Сборные Уругвая и Кабо-Верде опубликовали стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026-го года.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Уругвай: Муслера, Варела, Касерес, Оливера, Санабрия, Араухо Вильчес, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Каноббио, Виньяс.

Кабо-Верде: Возинья, Морейра, Лопес, Боржеш, Кабрал, Мендеш, Ленини, Арканжу, Родригеш, Монтейру, Беншимол.

Матч между этими сборными состоится 22-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 1-го тура сборная Уругвая занимает 2-е место в группе Н с одним очком в активе. Кабо-Верде — на последней 4-й позиции с тем же количеством баллов.