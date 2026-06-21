Центральный защитник дортмундской «Боруссии» и национальной команды Германии Нико Шлоттербек травмировал лодыжку в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Кот-д'Ивуара (2:1). По данным издания Bild, футболист получил вывих уже на 13-й минуте встречи.

Нико Шлотербек globallookpress.com

Несмотря на серьезное повреждение, 26-летний оборонец доиграл до перерыва на уколах, после чего уступил место на поле Антонио Рюдигеру. Окончательный диагноз станет известен сегодня, в воскресенье 21 июня, после прохождения магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Наставник немецкой сборной Юлиан Нагельсман после финального свистка выразил опасение, что у Шлоттербека может быть диагностирован надрыв или разрыв дельтовидной (медиальной) связки голеностопного сустава. Из-за этого повреждения защитник рискует больше не сыграть на текущем мировом первенстве.